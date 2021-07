Olimpiadi Tokyo, Nuova Zelanda a tutta nella palla ovale

Dopo il lusinghiero esordio di Rio de Janeiro del 2016, dove si è potuto assistere a gare spettacolari, a Tokyo torna il Rugby a 7.

In Brasile erano state le Figi, in campo maschile, e l’Australia, in campo femminile, a conquistare la medaglia d’oro. Tra le donne, alle gialloverdi, servirà un’impresa per confermarsi ai vertici. Sono molto forti, è vero, ma la Nuova Zelanda è attrezzatissima e con ogni probabilità farà un solo boccone di tutte le avversarie.

Si presenta maggiormente equilibrato il torneo maschile, con le Figi che hanno buone chances di ripetere l’exploit sudamericano. Ma anche in questo caso dovranno guardarsi soprattutto dalla Nuova Zelanda: per un’alternativa – decisamente credibile tra l’altro – rivolgersi al Sudafrica, altra nazione che ha fatto la storia della palla ovale.

