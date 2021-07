Olimpiadi Tokyo, Musetti, Fognini e Sonego vogliono sognare

Sono Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego gli italiani impegnati nel torneo di tennis (singolare maschile) di Tokyo. Una spedizione, quella Azzurra, che ha perso l’uomo più in forma del momento, Matteo Berrettini, e alla quale ha scelto di non unirsi Jannik Sinner, sostituito da Musetti.

Il toscano, al primo turno, se la vedrà con John Millman: l’australiano non sta brillando nel 2021.

Per Sonego c’è Taro Daniel, giapponese che non potrà avere l’apporto del pubblico: il piemontese può farcela.

Stesso discorso sul tifo vale per Yuichi Sugita, che se la vedrà con un Fabio Fognini molto dispiaciuto per non potere giocare anche in doppio: il ligure, favorito con un avversario in calo in questa stagione, deve mostrarsi continuo.

Un trio di passaggi del turno ampiamente alla portata, insomma. Poi si vedrà…

