Olimpiadi Tokyo, Miressi per stupire, Paltrinieri per un miracolo

Alessandro Miressi nei 100 stile libero punta dritto a una medaglia. Non sarà per nulla facile arrivare a quella d’oro, che è già stata prenotata da Caeleb Dressel, chiaro favorito per il metallo più prezioso.

Ma la concorrenza non mancherà anche per le altre posizioni di prestigio, con Chalmers e Kolesnikov che hanno già dimostrato tutto il loro valore.

Chi invece si sarebbe voluto presentare in ben altre condizioni all’appuntamento giapponese è senz’altro Gregorio Paltrinieri, che ha dovuto fare i conti con la mononucleosi: nonostante la grandissima classe molto difficile che riesca a conquistare una medaglia negli 800 stile libero (Romanchuk favorito), si è qualificato per l’atto finale con l’ultimo tempo.

OPTA | 28-07-2021 18:16