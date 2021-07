Olimpiadi Tokyo, mercoledì decisivo per il calcio

Un mercoledì decisivo per il calcio maschile alle Olimpiadi in corso di svolgimento a Tokyo.

Si chiude il primo turno e ci sono big che rischiano di non approdare ai quarti. La Francia, per esempio, che deve battere il Giappone per non dovere sperare in un pareggio del Messico con un Sudafrica che è ancora a 0 punti. O come l’Argentina, che se la vedrà con la Spagna e che deve conquistare i 3 punti per essere tranquilla. Stesso discorso per la Germania, opposta a una Costa d’Avorio apparsa assai solida fino a oggi.

Il gruppo B è il più equilibrato: hanno tutte 3 punti. Si giocano Romania-Nuova Zelanda e Corea del Sud-Honduras, quest’ultima gara che potrebbe regalare molte reti.

OPTA | 27-07-2021 16:15