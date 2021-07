Olimpiadi Tokyo, le ragazze della pallavolo non tremano

Le ragazze della pallavolo non si nascondono. La Egonu – ritenuta da molti la giocatrice più forte al mondo – e compagne puntano alla medaglia d’oro consapevoli di essere tra i team più solidi dell’intero pianeta: la marcia di avvicinamento ha confermato che le ragazze di Mazzanti sono in forma e che se riusciranno a esprimere tutto il loro potenziale saranno in grado di battere tutte.



Le Azzurre dovranno fare i conti soprattutto con le cinesi e con le statunitensi e non è una novità: sarà importante capire se il giocare così tanti match a distanza ravvicinata consentirà un recupero quasi immediato di tutte le effettive a disposizione.



Per una medaglia anche la Serbia può dire la sua.

OPTA | 21-07-2021 09:23