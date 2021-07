Olimpiadi Tokyo, la spada femminile ci prova

Per quanto riguarda la scherma, da sempre fucina di medaglie per le spedizioni azzurre alle Olimpiadi, cominciano le gare a squadre. A oggi sono arrivati due argenti nell’individuale (con Samele e Garozzo), la speranza è che si possa tornare in Italia con il metallo più prezioso grazie ai team.

Le ragazze della spada (Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola e Alberta Santuccio) cercheranno di fare strada ma non sarà facile, fin dal primo turno durissimo con il Comitato Olimpico Russo.

Passato il primo step allora si potrà cominciare a sognare anche se il secondo ostacolo sarà rappresentato da Polonia o Estonia, altre squadre di grande livello.

OPTA | 26-07-2021 15:22