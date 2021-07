Olimpiadi Tokyo, la Norvegia si candida nella pallamano femminile

Se nelle Olimpiadi invernali la Norvegia si presenta sempre con grandi ambizioni, diversa è la situazione quando si parla di Cinque Cerchi estivi. Nel 2016, per esempio, il Paese scandinavo non ha vinto neanche un oro. Ecco perché a Tokyo ogni occasione va sfruttata. Una di queste, senza dubbio, è quella relativa al torneo di pallamano femminile, che non vedrà al via l’Italia.

Le norvegesi sono le favorite: se la vedranno con Giappone, Francia, Brasile, Corea del Sud, Angola, Olanda, Spagna, Svezia, ROC (Comitato Olimpico Russo), Ungheria e Montenegro.

Si comincerà con due gironi all’italiana da sei, dopo i quali accederanno ai quarti di finale le prime quattro classificate. Poi scatterà l’eliminazione diretta, con le squadre che si incroceranno a seconda della posizione ottenuta nel girone.

Comitato Olimpico Russo e Francia le due squadre che più possono infastidire la Norvegia, difficile che le olandesi campionesse del mondo in carica riescano in una nuova impresa.

OPTA | 19-07-2021 07:39