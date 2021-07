Olimpiadi Tokyo, Kessie sfida i brasiliani

Nel gruppo D del torneo di calcio delle Olimpiadi ci sono due squadre a 3 punti: il Brasile, che ha sconfitto la Germania, e la Costa d’Avorio, che ha battuto l’Arabia Saudita grazie a un gran gol di Franck Kessie.

Il centrocampista del Milan, con i suoi compagni, ora sfiderà proprio i verdeoro in una gara che non si prospetta semplice per i sudamericani dopo il 4-2 rifilato ai tedeschi: gli africani possono creare grattacapi e fare gol. La Germania, invece, non può non fare bottino pieno con gli asiatici.

La Spagna, dopo il deludente avvio con pareggio con l’Egitto, affronta la temibile Australia: i canguri hanno battuto 2-0 l’Argentina.

