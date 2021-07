Olimpiadi Tokyo, insidia turca per Egonu e compagne

L’Italia del volley femminile non deve perdere la concentrazione, soprattutto contro la mina vagante del pool B: la squadra di Mazzanti si prepara a tornare in campo alle Olimpiadi di Tokyo, mercoledì alle 9.25 ora italiana, ancora con i favori del pronostico.

Dopo la convincente vittoria sulla Russia, le italiane partono nettamente favorite anche contro la Turchia di Guidetti, che però a sorpresa ha travolto la Cina nella partita del debutto. Trascinate dal trio Egonu-Bosetti-Pietrini, le Azzurre hanno le carte in regola per non lasciare neanche un set alle avversarie.

E se le statunitensi al momento sembrano avere una marcia in più nella corsa all’oro, le cinesi sembrano in difficoltà. E le nostre sono pronte a sfruttare l’occasione.

OPTA | 26-07-2021 14:36