Olimpiadi Tokyo, il torneo di basket maschile entra nel vivo

Sono rimaste in 8 le squadre che si giocheranno le medaglie del basket maschile. E la splendida notizia è che c’è anche l’Italia di Meo Sacchetti, che sembrava non dovere neanche andare a Tokyo, ma che dopo l’impresa di Belgrado – con tanto di eliminazione dei padroni di casa della Serbia – in Giappone ha vinto due partite su tre, con Germania e Nigeria.

Prossimo appuntamento con la Francia, l’urna sarebbe potuta essere ancora più cattiva con gli Azzurri. Per l’oro la favorita resta la formazione degli Stati Uniti, che però con i transalpini ha perso. Gli americani ora se la vedranno con la Spagna di Scariolo. Attenzione alle sorprese….

OPTA | 01-08-2021 17:10