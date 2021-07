Olimpiadi Tokyo, il ‘Settebello’ ha tante rivali agguerrite

Una cosa è pressoché certa: sarà una squadra europea a vincere la medaglia d’oro a Tokyo nella pallanuoto maschile.

Il nostro Settebello, che si presenta all’appuntamento giapponese forte del titolo di campione del mondo conquistato nel 2019 (battuta 10-5 in finale la Spagna, si è giocato in Corea del Sud), ha senza dubbio le carte in regola per ambire al gradino più alto del podio. Il problema (e non è un problema di poco conto) è che Di Fulvio e compagni non sono i soli. La stella azzurra è stata chiara spiegando che il gruppo è molto solido ed è formato da atleti pronti a dare tutto per la causa, esattamente quello che è successo a Londra con la Nazionale di calcio di Roberto Mancini.

Talento e coesione basteranno? L’Ungheria fa paura e ci sono anche Serbia, Croazia e Spagna a essere dotate di un grandissimo potenziale. Per chi pensa che non sarà una squadra del Vecchio Continente a trionfare c’è l’opzione Stati Uniti. Ma, va detto, siamo nel campo dei miracoli.

OPTA | 19-07-2021 07:05