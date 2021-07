Olimpiadi Tokyo, il Giappone non vuole fallire sul diamante

La formula del torneo di baseball delle Olimpiadi di Tokyo è piuttosto complicata (si parte con le sei squadre inserite in due gironi da tre) ma, alla fine, dovrebbero emergere i reali valori in campo. A Tokyo, va ricordato, non ci sono i giocatori che stanno prendendo parte alla Major League Baseball, competizione che è nel pieno della sua stagione.

C’è una chiara favorita ed è il Giappone: un gradino più sotto, anche per i motivi sopracitati, gli Stati Uniti, che però rischiano di fare peggio anche della Corea del Sud.

Per una medaglia attenzione alla sorpresona Israele: ha eliminato Olanda, Repubblica Ceca, Spagna, Italia e Sudafrica e nel roster ha alcuni ex MLB.

OPTA | 20-07-2021 07:22