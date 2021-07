Olimpiadi Tokyo, golf maschile con assenze pesanti

Prende il via il torneo maschile di golf nella notte tra mercoledì e giovedì: Guido Migliozzi e Renato Paratore i due italiani da cui ci si augura possa arrivare un exploit clamoroso, con il secondo che ha preso il posto in extremis di Francesco Molinari. E tra gli assenti non si possono non ricordare Bryson DeChambeau che è stato colpito dal Covid e poteva essere uno dei grandi protagonisti, così come Jon Rahm che sulla carta doveva essere il favorito assoluto e che a sua volta è stato fermato dal virus.

Collin Morikawa ha le carte in regola per conquistare la medaglia d’oro, ma la concorrenza ovviamente non mancherà: Rory McIlroy, Xander Schauffele, Justin Thomas, Viktor Hovland e Hideki Matsuyama si candidano per il gradino più alto del podio. Attenzione alle sorprese, anche in Azzurro.

Il tracciato è quello del The East Course al Kasumigaseki Country Club, un par-71 lungo da 7,466 yards con i green in Creeping Bentgrass.

OPTA | 28-07-2021 17:37