Olimpiadi Tokyo, equilibrio e stile nel salto in lungo femminile

Si preannuncia combattutissima la gara che assegnerà la medaglia d’oro nel salto in lungo femminile.

La tedesca Malaika Mihambo ha le carte in regola per trionfare ma dovrà vedersela, per esempio, dalla statunitense Brittney Reese e dalla sua connazionale Tara Davis.

Attenzione anche alla nigeriana Ese Brume e non si può lasciare fuori dal lotto delle papabili neppure la serba Ivana Spanovic, già bronzo a Rio de Janeiro.

Non ci sarà, come noto, Larissa Iapichino, infortunatasi a pochi giorni dal via della rassegna dei Cinque Cerchi. Ma le sarebbe servita una mega-impresa per andare a medaglia di fronte e ragazze che saltano spesso più di 7 metri.

OPTA | 02-08-2021 17:20