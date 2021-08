Olimpiadi Tokyo, è l’ora dell’oro nel tennis

Tutti – o comunque la stragrande maggioranza – si aspettavano che sarebbe stato Novak Djokovic a vincere la medaglia d’oro nel torneo di singolare maschile di tennis. E invece il serbo tornerà a casa con quella di legno, dato che non ha vinto neanche la finalina.

Saranno Zverev (che ha eliminato in semifinale lo slavo) e Khachanov a giocarsi il metallo più prezioso. Un quasi derby viste lo origini del primo. Che è anche il favorito per la finalissima perché vi arriva apparentemente in migliori condizioni del rivale, del quale è anche molto più avanti nella classifica ATP (numero 5 contro numero 25). Ma attenzione: è stato Khachanov a vincere gli ultimi due scontri diretti.

OPTA | 31-07-2021 16:26