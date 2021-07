Olimpiadi Tokyo, Djokovic si candida come 'cannibale'

Tra un forfait e l’altro prende il via il torneo olimpico di tennis maschile.

Novak Djokovic, vincitore degli ultimi tre Major disputati, è naturalmente il grande favorito: sta attraversando un momento di forma incredibile, vuole tutto e sa che c’è un’intera nazione che aspetta la sua medaglia d’oro.

Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev si candidano come rivali di maggiore consistenza ma naturalmente noi ci aspettiamo tanto dagli italiani al via. Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti sono gli Azzurri in tabellone dopo i forfait di Jannik Sinner e Matteo Berrettini.

Al primo turno Sonego-Daniel, Fognini-Sugita e Musetti-Millman: un primo ostacolo da superare perché si aprano gli orizzonti.

OPTA | 22-07-2021 08:33