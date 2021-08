Olimpiadi Tokyo, De Grasse ci riprova nei 200

Andre De Grasse non è mai stato così veloce, con il 19.73 che è valso il primato canadese, ha mostrato di avere le carte in regola per vincere l’oro. Dopo essersi messo al collo il bronzo nei 100 che hanno consacrato il nostro Marcell Jacobs.

Noah Lyles, il campione del mondo, fino a oggi si è un po’ nascosto, ma non può certo essere escluso dal lotto dei favoriti. E poi c’è anche il baby fenomeno Erriyon Knighton, 17 anni: ha strappato a Bolt i record del mondo allievi e juniores.

Infine non va dimenticato Kenneth Bednarek: difficile non vinca una medaglia dopo quello che ha mostrato nelle qualificazioni.

OPTA | 03-08-2021 22:20