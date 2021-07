Olimpiadi Tokyo, c’è Zverev tra Djokovic e la finale

Con la nettissima vittoria (6-2, 6-0) ottenuta ai danni del giapponese padrone di casa Kei Nishikori è continuata senza intoppi la corsa di Novak Djokovic verso la medaglia d’oro del torneo olimpico di Tokyo.

In semifinale l’avversario del fuoriclasse serbo sarà Sascha Zverev (6-2 il computo dei precedenti in favore del numero 1 al mondo). Il tedesco ha eliminato senza problemi Jeremy Chardy: 6-4, 6-1 in poco più di un’ora di gioco. Difficile però che possa ostacolare Djokovic, che quest’anno vuole tutto e sta dimostrando di avere quanto serve per ottenerlo: Zverev dovrà inventarsi qualcosa.

OPTA | 29-07-2021 18:48