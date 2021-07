Olimpiadi Tokyo, calcio maschile: ecco i quarti di finale

Il torneo di calcio maschile delle Olimpiadi ha già riservato numerose sorprese quindi vanno studiati con attenzione i quarti di finale che si disputeranno quando in Italia sarà il mattino di sabato.

Si parte con Spagna-Costa d’Avorio e gli africani, trascinati da Kessie, hanno già dimostrato di essere ostici per chiunque. Giappone-Nuova Zelanda è gara che i padroni di casa non possono fallire, mentre il Brasile ha tutto per eliminare il comunque più che sorprendente Egitto.

A chiudere Corea del Sud-Messico: sfida che si preannuncia equilibrata.

