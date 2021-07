Olimpiadi Tokyo, Basile cerca un nuovo exploit nel judo

Il judo ha spesso riservato soddisfazioni agli italiani impegnati alle Olimpiadi. E lunedì gli Azzurri calano uno dei loro assi: Fabio Basile.

Il talentuoso piemontese, cinque anni fa a Rio de Janeiro, si è messo al collo la medaglia del metallo più prezioso.

Ora ci riprova a Tokyo ma la situazione è cambiata: la sua nuova categoria di peso è -73 chili. Il sorteggio, poi, non è stato dei migliori: al primo turno affronterà un candidato al podio come il coreano Changrim An, n. 4 al mondo. Dovesse superare il primo ostacolo Basile diventerebbe una mina vagante. Anche con cinque chili in più..

OPTA | 25-07-2021 09:34