Olimpiadi Tokyo, attenti al calcio

Il torneo di calcio maschile delle Olimpiadi scatta ancora prima della cerimonia di apertura e già giovedì ci saranno numerosi incontri interessanti. L’Italia, come è noto, non si è qualificata.

Senza dubbio la sfida più interessante sarà quella che metterà di fronte il Brasile alla Germania. La nazionale verdeoro e quella tedesca si ritrovano del gruppo D insieme a Costa d’Avorio e Arabia Saudita.



Tra le altre sfide in programma giovedì Francia-Messico e Argentina-Australia. Il caldo potrebbe creare problemi un po’ a tutti, non sarebbe una sorpresa se in questa prima ondata di gara dovessero vedersi poche reti. E se chi è abituato a giocare in condizioni climatiche non facili possa avere una base solida da cui partire.

OPTA | 21-07-2021 09:53