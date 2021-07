Olimpiadi Tokyo, attenti a Top Ganna

L’Italia ha le carte in regola per conquistare un’altra medaglia nel ciclismo, dopo quella messa in bacheca dalla Longo Borghini: nella prova a cronometro ci proverà Filippo Ganna, impegnato come Alberto Bettiol nella sfida contro il tempo.

Non ce ne voglia il toscano ma dei due nostri rappresentanti è il piemontese ad avere maggiori chances ma il tracciato non lo esalta, come ha detto in maniera esplicita: “Non ha pianura questa cronometro, sarà tutta un saliscendi” ha osservato.

Probabile che la medaglia del metallo più prezioso vada a finire sul collo di uno buono per tutte le stagioni (e le strade): Wout Van Aert. Tra le alternative ai due sopracitati non si possono escludere Dennis ed Evenepoel, attenzione anche all’orgoglio di Roglic.

OPTA | 27-07-2021 11:43