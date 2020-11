Olimpia per il poker a Valencia

L’Olimpia Milano stasera torna finalmente in campo in Eurolega. Dopo i match rinviati con Zenit San Pietroburgo e Alba Berlino, la squadra di Ettore Messina (che ha peraltro aperto un grande dibattto internazionale con la sua lettera in cui ha chiesto di fatto la sospensione della competizione per dare priorità ai campionati nazionali almeno per qualche mese) scende in campo a Valencia.

Si tratta di un match sulla carta equilibrato tra due squadre simili, sia come obiettivi che come classifica (tre vittorie a testa ma le scarpette rosse hanno giocato e perso una gara in meno). Gli spagnoli sono temibili, avendo sconfitto perfino il Real a Madrid, e possono contare su big come Nikola Kalinic e Derrick Williams. L’Olimpia comunque può contare sulla sua profondità quasi ineguagliabile e l’esperienza di Rodriguez, Datome e Hines, tre che hanno già trionfato in Europa.

Le energie per una volta non dovrebbero mancare viste le partite non disputate e potrebbe essere una partita con tanti punti da ambo le parti.

OPTA | 06-11-2020 09:53