Olimpia Milano, sarà dura a Barcellona

Big match di Eurolega per l’AX Armani Exchange Milano: l’Olimpia di Ettore Messina farà infatti visita stasera alla capolista Barcellona. Tre giorni dopo la bella vittoria con il Khimki a Mosca, Datome e compagni sono attesi da una sfida durissima ma proprio per questo molto affascinante. Di sicuro sarà un incontro ad alto punteggio, con gli ospiti che possono vantare al momento il miglior attacco della competizione, numeri alla mano. Fari puntati sul grande ex Delaney, deciso a prendersi una bella rivincita dopo essere stato scaricato in estate.

I favori sono comunque per i padroni di casa, che quest’anno hanno perso finora due sole partite di cui una all’overtime e si sono imposti anche tra le mura amiche nell’ultimo precedente, del gennaio scorso, quando ancora si giocava con il pubblico a porte aperte e il Covid-19 era un problema solo cinese.

OPTA | 11-12-2020 14:37