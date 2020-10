Olimpia Milano in Grecia per restare imbattuta

L’Olimpia Milano non vuole fermarsi a 17 vittorie di fila. Tanti sono i successi che ha messo in fila finora tra campionato e coppe la squadra di Ettore Messina, al comando della classifica in solitaria da imbattuta in Italia dopo aver vinto la Supercoppa e reduce da due vittorie in altrettante partite di Eurolega.

Questa però sarà già una settimana della verità per le scarpette rosse, che scenderanno in campo stasera in casa dell’Olympiacos e venerdì contro il Real Madrid. Prima di pensare alle merengues meglio concentrarsi sui greci, che hanno riportato a casa Sloukas e vinto settimana scorsa il primo derby stagionale con il Panathinaikos.

Datome e compagni sono favoriti, forti di un attacco con tante soluzioni ma occhio all’esperienza dei padroni di casa. Difficile immaginarsi una partita a senso unico, molto più probabile un arrivo in volata.

OPTA | 14-10-2020 09:44