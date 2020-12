Olimpia Milano con l'ex Datome per il riscatto in Turchia

Cerca riscatto in casa del Fenerbahce un’Olimpia Milano ferita. La squadra allenata da Ettore Messina, dopo essere crollata nel finale a Barcellona, è incappata anche nella prima sconfitta in campionato, nello scontro al vertice con la sorprendente Brindisi. L’assenza di Rodriguez si è fatta sentire ma anche senza lo spagnolo stasera serve un successo contro l’ex squadra di Gigi Datome. I turchi sono ben lontani dai fasti che li hanno portati sul tetto d’Europa e in questo momento sarebbero fuori dai playoff, con un record di cinque vittorie e addirittura otto sconfitte.

Milano deve assolutamente approfittarne per rilanciarsi in classifica e restare appunto tra le prime otto, sfruttando il suo grande attacco, in una partita che si prospetta ancora ad alto punteggio, nonostante la stanchezza e le rotazioni ridotte all’osso da entrambe le parti. Probabile per questo comunque un altro arrivo in volata.

OPTA | 15-12-2020 10:07