Olimpia in Russia da Spissu

Prima gara in Russia della settimana per l’Olimpia Milano, che fa visita all’Unics Kazan, la squadra in cui milita l’ex Dinamo Sassari Marco Spissu. Nell’ultimo turno di Eurolega i biancorossi sono stati devastanti in casa del Fenerbahce, che hanno lasciato a soli 43 punti, di cui la miseria di 3 nel primo quarto. Ospiti favoriti, c’è da aspettarsi ancora un punteggio piuttosto basso.

Tra gli altri match in programma mercoledì per il più importante torneo continentale a livello per club spicca Barcellona-Cska Mosca, ma si giocano anche Zenit-Alba, Efes-Olympiacos e Maccabi-Monaco con il fattore campo che dovrebbe reggere un po’ ovunque.

OPTA | 17-11-2021 14:27