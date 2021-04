Olimpia in Grecia per restare il più in alto possibile

Un’Olimpia Milano già sicura dei playoff di Eurolega va a giocare sul campo del Panathinaikos Atene con l’obiettivo di restare tra le prime quattro posizioni.

La partita con il Panathinaikos significa molto per il general manager della società meneghina Christos Stavropoulos, che per 19 anni ha guidato l’Olympiacos e le battaglie nei derby di Atene non si contano, fanno parte della storia del basket europeo, non solamente greco, come ricordato dal sito ufficiale dell’Olimpia.

Il Panathinaikos, finita la breve era di Rick Pitino, ha vissuto una stagione europea complicata dagli infortuni. Ma la squadra è ricca di giocatori forti, non solo l’ex Olimpia Milano Nemanja Nedovic, ovviamente, e il nuovo arrivato Mario Hezonja, reduce da cinque stagioni nella NBA. Georgios Papagiannis è stato un “lottery pick” nella stessa NBA e come tradizione dei club ellenici la componente die giocatori locali è importante. Papapetrou, Mitoglou e appunto Papagiannis sono una front-line da nazionale. E metteranno in campo tanto orgoglio.

