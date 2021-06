Olimpia e Virtus vogliono partire bene

Prende il via la finale scudetto della pallacanestro italiana maschile. Olimpia Milano e Virtus Bologna si affrontano sabato in gara-1. Lo fanno al Forum d’Assago e lo fanno per indirizzare subito la serie dalla propria parte.

Milano ha assorbito la delusione di Colonia, dove è stata veramente vicina alla possibilità di giocarsi la Eurolega, chiudendo sul 3-0 con Venezia. Stesso risultato per Bologna, che con Brindisi non aveva neanche il fattore campo dalla sua.

Quella che sta per andare in scena tra Olimpia Milano e Virtus Segafredo Bologna è la decima finale che la formazione biancorossa disputa con il fattore campo a favore. Il bilancio nei nove precedenti è 6-3 per i meneghini. Milano ha vinto nel 1985 (contro Pesaro), 1986 e 1987 (Caserta), 2014 (Siena), 2016 (Reggio Emilia) e 2018 (Trento) con il supporto del campo. Ha perso le finali del 1984 (proprio con la Virtus Bologna), 1988 (Pesaro) e 1991 (Caserta).

Stasera c’è da aspettarsi una gara ovviamente combattuta. La Virtus potrebbe provare a prendere il largo subito. poi si vedrà.

OPTA | 05-06-2021 08:21