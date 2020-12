Olimpia-Cska: la carica degli ex

Quattro incontri, mercoledì, per la Eurolega, la massima competizione continentale per club. Occhi puntati, non solo da parte degli appassionati italiani, soprattutto sulla sfida tra Olimpia Milano e Cska Mosca, un match pieno di spunti e di ex (Kyle Hines e Sergio Rodriguez da una parte, Mike James e Daniel Hackett dall’altra) che vorranno dare il massimo.

Sulla panchina dei meneghini siede Ettore Messina, che a lungo ha lavorato in Russia, vincendo tra l’altro per due volte l’Eurolega. In campo, tra gli ospiti, quel Mike James che è stato croce e delizia per i tifosi dell’Olimpia, molti dei quali lo rimpiangono, ma che non è stato reputato funzionale al progetto del coach catanese. Cercherà di fare il diavolo a quattro. Russi favoriti ma non è più l’Olimpia di qualche anno fa: per tornare a casa con i 2 punti gli ospiti dovranno sudare, possibile una vittoria esterna con un margine tra i 6 e i 10 punti.

Fenerbahce che non può fallire l’appuntamento con la vittoria contro Villeurbanne, attenzione al Bayern che ospita il Barcellona, la Stella Rossa può fermare il Panathinaikos

OPTA | 30-12-2020 10:24