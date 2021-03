Olimpia a Vitoria per la vittoria

Sfida molto impegnativa e importante questa sera alle 19 per l’Olimpia Milano per la trentunesima giornata di Eurolega. La squadra allenata da Ettore Messina sarà ospite del Baskonia Vitoria dell’ex Dinamo Sassari Achille Polonara.

In caso di successo, la compagine biancorossa sarà matematicamente qualificata ai playoff del torneo continentale per club più prestigioso. Gli spagnoli sono un osso duro: sono già stati capaci di vincere al Forum d’Assago all’andata e con 7 vittorie nelle ultime 8 partite sono tornati, a loro volta, in corsa per accedere ai playoff.

Nai Paesi Baschi si preannuncia un incontro molto combattuto, nel quale le difese potrebbero avere il sopravvento, nonostante la grandissima varietà di giocate nel repertorio di entrambi i quintetti. Milano, però, può essere letale dalla lunga distanza e quella potrebbe rivelarsi la chiave.

OPTA | 26-03-2021 08:54