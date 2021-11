Olimpia a casa Fenerbahce

Quattro le gare di Eurolega in programma venerdì. Niente paura per chi teme di dovere scegliere tra Italia-Svizzera di calcio e Fenerbahce-Olimpia Milano: a Istanbul si gioca alle 18.45, ora italiana. Gara dura, come ovvio, per i biancorossi, e sfida particolare per Datome, grande ex del match. Ma la squadra di Messina, in Europa, sta veramente convincendo.

Ad aprire la giornata Zenit-Olympiacos, che si preannuncia equilibrata, poi il ‘derby’ tra Monaco e Bayern Monaco, con il quintetto di Trinchieri che cercherà l’exploit esterno.

A chiudere Real Madrid-Zalgiris Kaunas con i nipotini di Arvydas Sabonis che hanno pochissime chances di vincere in Spagna.

OPTA | 12-11-2021 10:11