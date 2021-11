Olanda-Norvegia è uno spareggio

Mentre l’Italia campione d’Europa si lecca le ferite consapevole che per arrivare ai Mondiali dovrà passare attraverso dei rischiosissimi playoff in Europa si completa il quadro delle direttamente qualificate per il Qatar.

Particolarmente interessante si preannuncia la sfida che metterà di fronte in Olanda gli Oranje a una Norvegia reduce dall’inopinato pareggio casalingo con la Lettonia.

Gli scandinavi hanno gli stessi punti della Turchia, che sarà di scena in Montenegro, e ne hanno due in meno degli arancioni: rischiano di perdere ogni chance già questa sera, anche perché senza Haaland il loro potenziale offensivo si riduce e di molto.

OPTA | 15-11-2021 23:52