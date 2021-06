Olanda, le sfide più recenti con i cechi inquietano

L’ultima volta che Olanda e Repubblica Ceca si sono affrontate risale all’ottobre 2015, quando gli arancioni furono sconfitti per 3-2 alle Qualificazioni a EURO 2016. Inoltre, la Nazionale olandese ha perso le ultime due partite contro i cechi, entrambe nella fase di Qualificazione al precedente Europeo del 2016.

A Budapest Repubblica Ceca e Olanda si affrontano per la terza volta agli Europei (escludendo gli incontri della Cecoslovacchia), per un bilancio finora di una vittoria a testa. L’ultimo incrocio tra le due squadre nella competizione risale a EURO 2004, gara in cui i cechi, sotto di due gol, vinsero poi per 3-2, grazie alla rete decisiva di Vladimir Smicer all’88’.

Da quando ha vinto il torneo nel 1988, l’Olanda ha passato il turno soltanto in due delle sette partite della fase a eliminazione diretta agli Europei: nei quarti di finale del 2000, battendo la Jugoslavia per 6-1, e nei quarti del 2004, vincendo per 5-4 ai rigori contro la Svezia.

La Repubblica Ceca è stata eliminata in tre delle ultime quattro sfide nella fase a eliminazione diretta degli Europei: contro la Germania nella finale del 1996; contro la Grecia in semifinale nel 2004 e, più recentemente, contro il Portogallo nei quarti di EURO 2012. L’Olanda potrebbe vincere le prime quattro partite di un Europeo soltanto per la seconda volta, dopo esserci riuscita a EURO 2000. L’attuale allenatore Frank de Boer ha giocato tutti i minuti a disposizione in quelle quattro gare vinte dai tulipani, e tutte nei Paesi Bassi. La Repubblica Ceca ha vinto soltanto una delle ultime sette partite nei grandi tornei (EURO+Mondiali), pareggiandone due e perdendone quattro. Quel successo arrivò alla prima giornata di EURO 2020 contro la Scozia: 2-0, nonostante 19 tiri subiti.

Memphis Depay ha preso parte attiva a 13 gol (nove reti, quattro assist) nelle ultime 10 gare disputate con l’Olanda in tutte le competizioni, mentre soltanto Robert Lewandowski (12) ha effettuato più tiri di Depay (11) nella fase a gironi di EURO 2020.

