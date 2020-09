Olanda-Italia, Immobile ma non solo

La Nazionale arriva da un pareggio per 1-1 contro la Bosnia-Erzegovina, venerdì scorso a Firenze: un segno ‘x’ che ha interrotto una lunga serie di vittorie consecutive da parte della squadra di Roberto Mancini. L’Olanda, scesa in campo in contemporanea, in casa ha invece battuto per 1-0 la Polonia: Bergwijn, su assist di Hateboer, dopo un’ora di gioco ha bucato la porta di Szczesny.

Le basi per una gara divertente e, conseguentemente, ricca di gol, ci sono tutte: un 2-2 potrebbe essere il risultato giusto sulla ruota di Amsterdam, grazie magari anche all’assegnazione di un calcio di rigore, figlio dei fastidi che gli attaccanti daranno ai difensori avversari.

Per i marcatori ci si può sbizzarrire ma Ciro Immobile, che ha avuto ben poco spazio al Franchi contro gli slavi, sembra l’indiziato numero 1: vuole festeggiare la Scarpa d’oro. Un altro che smania di giocare è senza dubbio Zaniolo, elemento da sempre apprezzato da Mancini. E c’è anche Chiellini, sempre pericoloso nelle sue escursioni dell’area avversaria. Occhio a De Jong tra gli Oranje.

OPTA | 07-09-2020 09:39