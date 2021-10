Olanda e Germania in campo pensando al Qatar

Si torna in campo per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar, svariati gli incontri che si disputeranno venerdì in Europa: in campo anche qualche big, non ci sono naturalmente le squadre impegnate in Nations League.

La Norvegia, priva della sua stella Haaland, va a fare visita alla Turchia e non sarà facile per gli scandinavi pungere senza il loro attaccante principe. Per lo stesso girone l’0landa va in Lettonia e non può di certo permettersi di non fare bottino pieno.

Di non facile interpretazione il derby ex sovietico che metterà di fronte Estonia e Bielorussia, ma va presa in considerazione l’eventualità di vedere entrambe le squadre in gol. Occhio anche alla possibilità che la Slovacchia faccia un gol sul campo della Russia, più coraggioso pensare alla Romania in rete in Germania, ma non azzardatissimo.

OPTA | 07-10-2021 23:27