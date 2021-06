Olanda e Austria promettono tanti gol

L’Olanda ha vinto tutte le ultime sei partite contro l’Austria, il doppio dei successi rispetto alle 13 precedenti sfide. L’ultima vittoria austriaca risale al maggio 1990, in un’amichevole pre-mondiale a Vienna (3-2). Le ultime sette partite tra Olanda e Austria hanno prodotto 30 gol, una media di 4.3 a partita. L’unico precedente incontro tra Olanda e Austria in un grande torneo internazionale è stato nella seconda fase a gironi della Coppa del Mondo 1978. L’Olanda ha vinto 5-1 nel percorso che l’ha portata in finale.

L’Austria ha sempre trovato la rete quando ha giocato contro l’Olanda su suolo olandese (otto partite). Tuttavia, solo una di queste otto gare ha visto prevalere l’Austria: è stato il primo incontro in assoluto, all’Olympisch Stadion di Amsterdam nel dicembre 1933 (0-1). L’Olanda ha vinto ciascuna delle ultime 21 gare internazionali in tutte le competizioni quando ha segnato il primo gol del match, realizzando 66 reti e subendone solo sette gol in queste vittorie.

Con la vittoria per 3-1 sulla Macedonia del Nord l’Austria ha interrotto una serie di nove partite consecutive senza vittorie nei grandi tornei internazionali (EURO + Coppa del Mondo). Non vince due partite consecutive in uno di questi tornei dalla Coppa del Mondo del 1982, quando ottenne il successo nelle prime due partite del girone.

Memphis Depay ha preso parte a 48 gol in 65 presenze con l’Olanda (26 reti, 22 assist), 21 in più di qualsiasi altro giocatore dal suo debutto nell’ottobre 2013. Tuttavia, Depay non è riuscito a segnare o fornire assist nel 3-2 con l’Ucraina, dopo aver trovato gol o passaggi vincenti in ognuna delle sue precedenti sette gare.

L’attaccante dell’Austria Marko Arnautovic (che però non giocherà con l’Olanda, in quanto squalificato) ha segnato il suo 27esimo gol nella sua 89esima presenza in nazionale nella vittoria per 3-1 sulla Macedonia del Nord: solo quattro giocatori hanno segnato più gol nella storia della nazionale austriaca. Arnautovic ha anche segnato l’ultimo gol dell’Austria contro l’Olanda, un rigore nella sconfitta per 3-1 in un’amichevole del 2011.

OPTA | 17-06-2021 07:47