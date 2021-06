Olanda, con l’Ucraina è una prima

Ad Amsterdam va in scena il primo incontro tra Olanda e Ucraina tra Mondiali ed Europei. Gli olandesi sono imbattuti nei due precedenti, entrambi amichevoli: vittoria 3-0 a Rotterdam nel maggio 2008 e pareggio 1-1 a Donetsk nell’agosto 2010.

L’Olanda partecipa per la decima volta agli Europei, la prima dal 2012. Ha vinto il torneo nel 1988, battendo l’URSS in finale (2-0).

Dal 1988 compreso, solo la Germania (sei) ha raggiunto le semifinali degli Europei più spesso dell’Olanda (quattro). Tuttavia, l’Olanda non arriva tra i primi quattro dal 2004 e non vince una partita del torneo dal 2008: ha perso tutte e tre le partite del girone nel 2012. L’Olanda ha pareggiato solo due delle ultime 22 partite tra Mondiali ed Europei; entrambe pareggi a reti inviolate in gare finite ai rigori nei Mondiali 2014 (contro Costa Rica e Argentina). Ha anche perso solo una delle ultime 12 partite di apertura in tornei così importanti, una sconfitta per 0-1 contro la Danimarca a Euro 2012.

L’Ucraina partecipa al terzo Europeo, il terzo di fila. Finora non ha mai superato la fase a gironi nella competizione.

Dopo aver vinto la prima partita negli Europei (2-1 contro la Svezia, 11 giugno 2012), l’Ucraina ha perso le ultime cinque. Infatti, solo la Jugoslavia ha avuto una serie di sconfitte più lunga nella storia del torneo (sei di fila, da Euro 1968 a Euro 1984).

