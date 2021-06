Olanda, a Faro puoi illuminarti

Continuano le amichevoli in vista di Euro2020. Mercoledì ce n’è più di una interessante. Per esempio, a Faro, in Portogallo, saranno di fronte l’Olanda e la Scozia.

Gli arancioni non nascondono le loro ambizioni e hanno le carte in regola, almeno questa sera, per segnare più di una rete ai britannici. Al di là del valore della rosa di Frank De Boer il motivo è presto spiegato. Il Covid-19 sta destando ben più di una preoccupazione nel gruppo britannico.

Per precauzione ben sei calciatori, oltre naturalmente al recentemente positivo centrocampista John Fleck, non giocheranno contro l’Olanda nell’amichevole di mercoledì sera: si tratta di David Marshall, Grant Hanley, John McGinn, Che Adams, Stephen O’Donnell e Nathan Patterson.

