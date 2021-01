Occhio agli ex tra Genoa e Bologna

Genoa e Bologna si affrontano alle 18 di sabato. Occhio agli ex, da una parte Destro, dall’altra Palacio: le prime 90 presenze in Serie A dell’attaccante argentino sono arrivate con il Genoa, maglia con cui ha stabilito il suo record sia di gol (19 nel 2011/12) che di assist (otto nel 2010/11) in una stagione nella competizione.

Il Genoa è imbattuto da quattro gare di Serie A contro il Bologna, dopo che aveva perso quattro delle precedenti sei. Solo in due delle ultime 14 sfide tra Genoa e Bologna in Serie A entrambe le squadre sono andate a segno, trend che si potrebbe interrompere: le due formazioni insieme hanno tenuto la porta inviolata in 15 occasioni nel periodo (dal 2013/14). Il Genoa è, con il Crotone, una delle due squadre a non aver tenuto ancora la porta inviolata in incontri casalinghi di questa Serie A.

Il Bologna ha impattato tutte le ultime cinque partite e potrebbe eguagliare la sua serie più lunga di pareggi nella storia della Serie A a girone unico: sei di fila nel 1980.

OPTA | 09-01-2021 14:28