Occhio a Simy, ha voglia di gol

Udinese e Crotone non hanno mai pareggiato in quattro precedenti nel massimo campionato, prima o poi capiterà, magari già martedì sera (squadre in campo alla Dacia Arena alle 18): i friulani hanno vinto entrambi i confronti disputati nel girone d’andata, mentre i calabresi hanno conquistati i tre punti in ciascuna delle due sfide della seconda parte di stagione.

Il Crotone, fino a oggi, lontano dallo Scida ha deluso: ha raccolto un punto fuori casa in questa Serie A, solo lo Sheffield United (0) ha fatto peggio in trasferta nei top-5 campionati europei 2020/21. Attenzione a Simy, che ha trovato il gol nella sua ultima trasferta alla Dacia Arena in Serie A (aprile 2018), è a un passo dai 50 gol con il Crotone in tutte le competizioni. Tuttavia non va a segno da cinque gare in campionato, il suo digiuno di reti più lungo in Serie A da aprile 2018 (12). Alla luce di ciò perché non aspettarsi un pareggio magari proprio con un gol del gigantesco nigeriano? Tra l’altro non va dimenticato che è uno che tira i calci di rigore.

OPTA | 15-12-2020 10:29