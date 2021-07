Occasione da non perdere per Cecchinato

A Bastad occasione da non perdere per Marco Cecchinato, che punta a entrare nei quarti di finale del torneo svedese.

Il siciliano, che è un amante della superficie su cui sui si sta giocando in Scandinavia (terra battuta), e che si è sbarazzato al primo turno dell’esperto Richard Gasquet, se la vedrà con Federico Coria, 29enne argentino fratello di Guillermo.

I due tennisti si affronteranno per la terza volta in carriera. Il bilancio è in perfetta parità: nel 2019 a Genova è stato Coria ad imporsi mentre Cecchinato ha battuto il rivale nelle qualificazioni al Masters 1000 di Parigi del 2020.

Chi passa affronterà il vincente della sfida tra lo spagnolo Pedro Martinez Portero e il cileno Cristian Garin.

