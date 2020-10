Novara, un derby piemontese per il secondo posto

Un altro derby piemontese, oltre a quello lombardo tra Albinoleffe e Giana Erminio, chiude la quarta giornata del campionato di serie C, girone A. Il Novara fa visita stasera a partire dalle ore 21 all’Alessandria, che vogliono subito riscattarsi dopo la sconfitta con il Lecco. Gli ospiti però sono in gran forma e puntano a centrare la terza vittoria consecutiva, dopo quelle ottenute contro Lucchese e Giana Erminio, schiacciate in tutto con cinque gol, di cui due segnati dal capitano Buzzegoli.

Sarà ancora lui il pericolo pubblico numero uno per i padroni di casa allenati da Gregucci, che complici i risultati del weekend sono scivolati fuori dalla zona playoff. Il Novara in caso di successo aggancerebbe al secondo posto della classifica il Grosseto e il Renate, confermando sul campo di essere una delle più serie candidate alla promozione in serie B. La sconfitta subita all’esordio in un altro derby con la Pro Vercelli deve però far tenere sempre la guardia alta…

OPTA | 12-10-2020 12:12