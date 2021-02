Non solo italiane giovedì in EL

Non solo le italiane in campo giovedì in Europa League. E’ un piatto molto ricco quello proposto dal secondo torneo continentale per club, che è giunto alle gare di ritorno dei sedicesimi di finale.

La gente vuole i gol ed è quindi esercizio interessante cercare di capire quali saranno i match nei quali entrambe le formazioni in campo riusciranno a bucare le difese avversarie: possono aiutare le gare di andata, in un certo senso, per portare ad azzardare dei ragionamenti.

Per esempio l’orgoglio della Real Sociedad, letteralmente piallata in casa dal Manchester United all’andata, fa pensare che i baschi almeno un gollettino in Inghilterra lo realizzeranno contro una squadra già certa della qualificazione. Una specie di amichevole sarà.

Altre due partite che promettono tanti palloni collocati sul dischetto di centrocampo? Rangers e Anversa si ritrovano in Scozia dopo il 4-3 a favore dei britannici in trasferta. Anche Ajax-Lille piace in tal senso.

OPTA | 25-02-2021 14:26