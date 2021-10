Non solo Eurolega, tocca a Sassari e Reggio Emilia

Dinamo Sassari e Pallacanestro Reggiana, che si sono date battaglia fino ai supplementari domenica in campionato in Sardegna, tornano in campo in Europa mercoledì sera.

L’impegno più probante è quello degli isolani, che sono in lizza in Champions League, e che saranno di scena in Spagna, sul campo del Tenerife. Non sarà per niente facile per gli uomini di Cavina uscire vincitori.

Discorso differente è quello che si può fare per gli emiliani, che in Europa Cup, all’Unipol Arena, ospiteranno gli israeliani dell’Hapoel Galil Gilboa nel match di esordio stagionale della squadra di Caja nel torneo. Unico ex della gara il play biancorosso Bryant Crawford, che ha iniziato la sua carriera lontano dall’America proprio nella formazione israeliana.

OPTA | 12-10-2021 23:07