Non fa freddo ma occhio ai rigori della domenica

Quattro, in totale, le partite che si giocheranno in serie A alle 15 (due) e alle 18 (altrettante).

Alle 15 in campo le due torinesi. La Juventus va a Cesena ad affrontare lo Spezia con un Ronaldo in più. Ma il portoghese non sarà inserito nell’undici titolare. Piemontesi reduci da tre pareggi di fila in campionato e dalla bruciante sconfitta con il Barcellona in Champions League. Sono favoriti, naturalmente. Il gol di Chiesa non si può escludere. I granata attendono una Lazio incerottata: almeno un gol ampiamente alla portata di entrambe le squadre.

Alle 18 Roma-Fiorentina e Napoli-Sassuolo promettono reti a grappoli.

Il mancato rigore assegnato all’Inter sabato, con la mancata chiamata del Var, fa pensare che domenica ci sarà un’attenzione ancora più particolare sugli episodi dubbi. Da prendere quindi in considerazione l’idea di vedere l’assegnazione di più di un tiro dal dischetto: a Cesena, per esempio, ma anche a Roma, potrebbe capitare. A Napoli il Sassuolo potrebbe perdere segnando però un paio di gol.

OPTA | 01-11-2020 09:13