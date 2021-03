No Lorenzo, no party

Il terzo turno maschile a Miami vede in campo due Lorenzo di casa nostra.

Per Musetti, che ha eliminato il bizzoso francese Paire, c’è Marin Cilic. Il diciannovenne di Carrara, che cerca di proseguire il momento magico, è favorito sul croato, che ha tanta esperienza ma che non sta attraversando un momento particolarmente brillante. Difficile che l’apuano riesca ad avere la meglio in due soli set contro un marpione con una prima spesso assai efficace.

Sonego se la vedrà invece con il colombiano Daniel Galan, che a sorpresa si è sbarazzato di De Minaur nel turno precedente. Tra i due un precedente risalente al Challenger di Milano del 2016, vinto da Sonego con il punteggio di 6-4, 7-6. Il torinese ha tutto per farsi preferire sul sudamericano, che però giocherà sulle ali dell’entusiasmo.

