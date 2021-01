Nicola ha bisogno di ben cominciare

Il Torino, che ha cambiato allenatore, affidandosi a Davide Nicola, ha vinto entrambe le gare di Serie A disputate contro il Benevento, senza subire alcun gol: quella granata è l’unica squadra contro cui i campani non sono mai riusciti a segnare tra quelle affrontate almeno due volte nel massimo campionato. Questa sarà solo la seconda volta che il Benevento gioca una gara di Serie A di venerdì: la precedente contro il Sassuolo, proprio in questo campionato (sconfitta per 1-0).

Il Torino ha pareggiato le ultime due volte in cui ha giocato un match di Serie A di venerdì: 1-1 contro la Juventus a maggio 2019 e 3-3 col Sassuolo a ottobre 2020. Il Benevento ha perso in tre delle ultime quattro partite di campionato (1V), dopo aver riscontrato un solo ko nei precedenti sette turni di Serie A (3V, 3N). Solo il Crotone (12) ha subito più gol del Benevento (11) in Serie A da inizio 2021 (quattro giornate): i campani hanno incassato almeno quattro gol in entrambi gli ultimi due turni di campionato e non sono mai arrivati a tre gare di fila con quattro o più reti al passivo nella competizione.

Il Torino ha vinto solo due delle prime 18 giornate di campionato: solo una volta nella sua storia ha chiuso un girone d’andata di un torneo di Serie A a 20 squadre con così poche vittorie (due anche nel 2007/08, dove però chiuse a 17 punti). Due gare di fila in campionato senza segnare per il Torino, che non arriva a tre consecutive in Serie A da novembre 2014.

22-01-2021