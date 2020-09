NFL: il derby della Florida può riservare sorprese

Sarà un derby della Florida, quello tra i Jacksonville Jaguars e i Miami Dolphins, ad aprire le danze nella Week 3 del campionato NFL 2020, nella notte italiana fra giovedì e venerdì. Due squadre non esattamente nel lotto delle favorite per la vittoria del Super Bowl, ma sicuramente in grado di regalare spettacolo nel Thursday Night Football.

La differenza fra i Jaguars e i Dolphins è nel grado di “ricostruzione” del roster dopo le ultime deludenti stagioni. Jacksonville punta molto sul quarterback Gardner Minshew, che ha confermato un rendimento costante (in linea con la scorsa stagione) anche nelle prime due partite: nella vittoria contro Indianapolis, il prodotto di Washington State ha lanciato tre touchdown completando il 95% dei suoi passaggi (quinto nella storia della Lega ad ottenere un risultato del genere). Nella sconfitta di misura contro Tennessee, è stato comunque tra i protagonisti positivi con 339 yard guadagnate con i suoi lanci e altri tre passaggi completati verso la endzone. Da non sottovalutare in attacco anche il runningback al primo anno James Robinson, autore di una partita da 102 yard contro i Titans.

Dall’altra parte Miami, che ha raccolto due sconfitte in due partite, parte leggermente sfavorita ma sul punteggio finale inciderà la serata del quarterback Ryan Fitzpatrick. Storicamente scostante, tanto da guadagnarsi il doppio soprannome di ‘Fitzmagic’ per le serate di grazia e ‘Fitztragic’ per quelle da dimenticare, il veterano della Nfl è capace sia di lanciare tre intercetti in una partita, come nella Week 1 contro New England, sia di firmare una prestazione da oltre 300 yard e 2 TD, come nella settimana successiva contro Buffalo.

Le difese invece non hanno raccolto statistiche entusiasmanti, né da una parte né dall’altra: possibile dunque un punteggio alto e una partita risolta solo nell’ultimo quarto.

