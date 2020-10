Nfl, duello tra imbattute a Nashville

La quinta lunghissima settimana di Nfl, iniziata tra giovedì e venerdì, si concluderà solamente stanotte (in attesa del recupero tra New England e Denver), con il match tra Tennessee Titans e Buffalo Bills, rinviato di due giorni per protocollo anti Covid. Ci sarà quindi un’appendice al tradizionale Monday Night, che ha visto contrapposti i New Orleans Saints ai San Diego Chargers. E sarà un incontro di altissimo livello visto che entrambe le squadre sono ancora imbattute, rispettivamente con tre e quattro vittorie.

La squadra di Nashville ha infatti già dovuto fare i conti con un altro rinvio. Ci si aspetta una partita a basso punteggio, come è stato nell’ultimo precedente dell’anno scorso. Gli attacchi non sono tra i migliori della lega, a differenza delle difese. Quella di casa è addirittura, numeri alla mano, la seconda in assoluto. Questo però potrebbe non bastare contro un’avversaria che si è già dimostrata cinica nei successi in volata contro Rams e Raiders.

OPTA | 13-10-2020 09:42